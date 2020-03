Famalicão: Apesar do mau tempo a noite foi calma para os bombeiros

“Não houve registo de ocorrências de relevo” garantem as corporações de bombeiros do concelho de Vila Nova de Famalicão depois de, nas últimas horas, ter passado pelo território a depressão Jorge com chuva e ventos fortes.

Inundações, quedas de árvores e remoção de estruturas marcaram a noite dos soldados da paz, sem registo de incidentes de maior.

É expectável que, às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, e com o chegar da luz do dia, as corporações de bombeiros sejam chamadas para serviços relacionados com estragos provocados pelo mau tempo.