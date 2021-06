Não corre risco de vida o motard com cerca de 35 anos que foi, na noite desta terça-feira, transportado com ferimentos graves para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, na sequência de uma colisão entre motas na N206, em Vermoim.

Sabe-se agora que o homem fraturou membros mas não corre risco de vida.

O socorro foi prestado no local pelas duas corporações de bombeiros da cidade.