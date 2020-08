Famalicão: Aparatosa colisão entre mota e veículo ligeiro junto ao estádio

Uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro provocou ferimentos num homem.

O acidente aconteceu na Rua de S.Julião, ao lado do Estádio Municipal de Famalicão (a poucos metros da Casa do F.C.Porto), na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V. de Famalicão que receberam o alerta para esta ocorrência às 22h34.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o único ferido do acidente é o motociclista, foi levado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospital do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

Para além dos bombeiros também esteve no local a VMER do CHMA e a PSP.