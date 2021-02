Na madrugada desta quarta-feira, pelas 04H10, a PSP deteve uma mulher, de 36 anos, que conduzia sob a influência do álcool.

A mulher circulava na Avenida de França e ao ser submetida ao teste do álcool acusou uma TAS de 1,48 g/l no sangue. Foi notificada para comparecer junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.