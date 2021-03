Famalicão apaga a luz em defesa do planeta

Este sábado, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se, mais uma vez, à Hora do Planeta, com um apagão simbólico.

A iniciativa que foi promovida pela primeira vez, em 2007, na cidade australiana de Sidney, tem por objetivo sensibilizar a população para os efeitos das alterações climáticas e para a proteção do planeta.

Recorde-se que esta iniciativa é promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses com a World Wide Fund For Nature.

Assim, entre as 20h30 e as 21h30, a Hora do Planeta 2021 irá juntar centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, numa ação simbólica em defesa do ambiente. Durante uma hora, monumentos nacionais estarão às escuras.

Famalicão desliga luzes de alguns edifícios públicos

Em Famalicão serão desligadas as luzes, interiores e exteriores, de alguns edifícios e monumentos emblemáticos, nomeadamente o edifício dos Paços do Concelho e jardim envolvente, a Casa das Artes e jardim envolvente, o Centro de Estudos Camilianos, o Palacete Barão da Trovisqueira/Museu Bernardino Machado, a Casa da Cultura e Largo dos Eixidos, a Casa da Juventude, a Casa do Território (Parque da Devesa) e a Fundação Cupertino de Miranda.

No âmbito da evolução da campanha Hora do Planeta, cujo tema deste ano é Água e Alterações Climáticas, e do conceito ‘Liga-te ao Planeta’, o Município compromete-se ainda em continuar o trabalho de redução das perdas de água nas infraestruturas da rede de distribuição à população e de substituição de condutas mais fragilizadas e de maior risco de provocar perdas de água. A autarquia assume ainda o empenho em reduzir os consumos próprios, isto é, os consumos de água nos edifícios, parques e jardins sob a gestão da autarquia e realizar uma campanha de sensibilização para o Uso Eficiente da Água, com especial enfoque na população escolar.