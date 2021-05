Famalicão: Antoninas sem divertimentos

Ao contrário do anteriormente avançado pela Câmara Municipal, a edição deste ano das Antoninas não terá a habitual zona de divertimentos, que tinha sido projetada para o Lago Discount, em Ribeirão.

A justificação é o número reduzido de empresários que apresentaram requerimento junto dos serviços competentes da autarquia.

Em virtude da pandemia e das obras no centro da cidade, a Câmara Municipal tinha decidido deslocar para Ribeirão as várias estruturas de diversão (carrinhos de choque, carrosséis, etc), mas a proposta não teve grande aceitação por parte dos empresários do setor.

Recorde-se que as Festas Antoninas decorrem de 4 a 13 de junho, num formato mais reduzido e mais disperso pela cidade.

Horários e mais informações sobre a programação aqui.



O programa das Antoninas está sujeito à evolução da situação epidemiológica no concelho e às orientações impostas pela Direção-Geral da Saúde.