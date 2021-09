O antigo apeadeiro de Outiz vai ser renovado. O lançamento da primeira pedra decorreu na manhã deste sábado, na presença do Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, do Vereador das Freguesias, Mário Passos, e do Presidente da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Manuel Novais.

Aquela infraestrutura servirá de apoio à nova via ciclo pedonal.

A obra conta com um apoio municipal de 63 mil euros.