Famalicão: Antiga escola de Bairro ao serviço da comunidade

O antigo edifício escolar EB1 de Lagoços (escola da Ferreirinha), em Bairro, está em obras de reabilitação, que implicam um investimento financeiro no valor de 92 mil euros. Concluída a intervenção, a freguesia passa a dispor de um equipamento comunitário que vai servir o movimento associativo, mas também o posto dos CTT.

Esta foi uma das obras visitadas pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, durante a visita à freguesia, realizada esta quarta-feira, no âmbito do novo ciclo de visitas ao concelho.

No local, o edil famalicense assinalou que se trata «de uma obra infraestrutural que vai beneficiar toda a comunidade, através de obras de adaptação de um edifício repleto de história e memórias», destacando a «importância do espaço para as novas dinâmicas da freguesia e para a qualidade de vida de todos os bairrenses».

A freguesia, que «tem registado um desenvolvimento estrutural considerável», tem ainda a decorrer um processo de requalificação da rede viária, que engloba, ente outras, as ruas das Caleiras, Emigrantes e Infância, e a Avenida Joaquim Leite.