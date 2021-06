Famalicão: Antas quer um centro de dia, melhorar o polidesportivo da ARCA e alargar o cemitério

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e o vereador das Freguesias, Mário Passos, visitaram na última quarta-feira, dia 2 de junho, a freguesia de Antas. Manuel Alves, presidente da autarquia local, revelou algumas das suas preocupações. Adicionalmente, apontou como necessário o alargamento do cemitério, a criação de um centro de dia e o melhoramento do polidesportivo da ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas.

“A questão do cemitério é, sem dúvida, a mais urgente”, referiu Manuel Alves. “Temos poucas sepulturas livres e estamos já a trabalhar na resolução deste problema que passará por um novo alargamento do espaço”, acrescentou. O presidente da junta salientou ainda o crescimento populacional de Antas e antecipou a necessidade de construção ou de requalificação de algumas zonas de lazer.

Paulo Cunha visitou as intervenções ao nível das acessibilidades e referiu que estas foram concretizadas “não só na comodidade e segurança dos automobilistas, mas também na segurança dos peões”, com a criação de novos passeios. Foram destacadas as obras que se desenvolveram na Rua Nova, na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e na Travessa Conde de Arnoso. Da mesma forma, salientaram-se as empreitadas que estão em curso na Rua António Nobre, na Rua do Freião e a que se vai iniciar na Rua de São Bento.

O presidente da Câmara visitou ainda as empreitadas de requalificação que se encontram a decorrer no Polidesportivo de Ribeirais e a Casa das Associações.