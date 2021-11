Famalicão: Antas celebra a Imaculada Conceição a partir de 1 de dezembro

A Confraria da Nossa Senhora da Conceição e Almas já tem em curso a organização das festas em honra da Nossa Senhora da Imaculada Conceição no espaço envolvente à igreja da paróquia de Antas S.Tiago.

O ponto alto das festividades religiosas acontecem no dia 8 dezembro com a majestosa procissão e todas as crianças e adultos que estejam interessadas em participar como figurantes devem inscrever-se, para tirar medidas, na sede da confraria, aos domingos entre as 10h00 e as 12h00. Todas as despesas serão suportadas pela confraria. Todos os irmãos que ainda não tenham procedido ao pagamento da quota anual, podem fazê-lo na sede da confraria, aos domingos entre as 10h00 e as 12h00.

Entre os dias 1 e 4 de dezembro há Novenas a Nossa Senhora, e no dia 5, às 10h30, celebra-se missa com Ofício pelos irmãos falecidos. No dia 7, após a missa vespertina, às 19 horas, decorre a procissão de velas, antecedida de pregação, às 21 horas, fechando o dia com uma sessão de fogo de artifício.

O programa para o dia 8 contempla, às 9 horas, a entrada a Banda de Música de Famalicão, e trinta minutos depois a espera ao juiz da festa, junto ao edifício da Junta de Freguesia. Às 10h30, celebra-se a missa solene com pregação e para a tarde, após a oração do terço, às 14h30, segue-se a procissão solene, às 15 horas, com saída e regresso ao quartel dos BV Famalicão. Às 17 horas, realiza-se quermesse de prensas e sorteio do touro.