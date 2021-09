Famalicão: “Anima-te” é uma aposta de sucesso

Cerca de 15 mil espetadores e 84 espetáculos é o balanço do programa “Anima-te”, que ao longo de três meses proporcionou animação em Famalicão, em áreas tão diversas como o cinema, a música, o teatro, o circo, entre outros.

Recorde-se que o palco do Anima-Te esteve instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, numa área limitada e preparada para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança. A preceito de 2020, o espaço foi distinguido com o selo «Clean & Safe», atribuído pelo Turismo de Portugal e pela Inspeção Geral das Atividades Culturais.

Assim, depois de ter sido um dos primeiros municípios do país a promover o reencontro dos cidadãos com a cultura, no verão de 2020, Vila Nova de Famalicão voltou a organizar o Anima-Te e o público respondeu em massa.

Pelo palco passaram centenas de artistas locais e nacionais, com destaque para Miguel Araújo, Zé Amaro e Carlos Nuñez, no mês de junho; Toy, Ana Laíns, Fingertips e Carminho em julho; Selma Uamusse, The Partisan Seed, Luísa Sobral, Bruno Pernadas, B Fachada, Joscho Stephan e Tatanka em agosto. Destaque também para as atividades desenvolvidas no âmbito das Festas Antoninas, que foram assinaladas com concertos, exposições e a instalação de uma praça de alimentação no estacionamento junto à CESPU.

Foram, de igual modo, enquadrados no Anima-Te projetos culturais de instituições locais que sofreram um interregno devido à pandemia, ou que pararam por falta de condições para avançarem de forma autónoma, como foi o caso da Mostra Medieval Ibérica Viking da CIOR, o Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous do Teatro da Didascália, o Laurus Nobilis Hangover da Associação Ecos Culturais do Louro, o Festival Calça-Ferros da Gracafe e o Mel: Piquenique das Artes da Associação Elogio Vadio.

«Não há a menor dúvida de que se tratou de uma aposta de sucesso», realça Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal. «Fomentar estas iniciativas permitiu atenuar o desânimo existente no setor cultural e potenciar o envolvimento da comunidade com a sua cidade», refere.

A par da programação artística, a segunda edição do Anima-te também incluiu uma dimensão desportiva através do projeto Move-Te, que pôs a mexer milhares de famalicenses durante os meses de junho e julho em vários pontos do concelho.

Já na dimensão turística, o Anima-Te proporcionou «Passeios pelo Território» a mais de uma centena de visitantes durante os meses de verão. Através de roteiros turísticos gratuitos, passaram por locais icónicos da cidade de Famalicão, explorando património cultural, arquitetónico e paisagístico famalicense.