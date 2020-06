Famalicão: “Anima-te” com street food e artesanato

Para além dos muitos espetáculos agendados para os meses de julho, agosto e setembro – Katia Guerreiro, Noiserv, Márcia, Salvador Sobral, Tiago Nacarato, Benjamim, Samuel Úria, Sílvia Pérez Cruz e muito mais – o “Anima-te” também traz propostas gastronómicas e artesanais para um verão diferente que pode ser desfrutado com alegria… mas sempre com os devidos cuidados.

Durante os próximos meses, as três principais praças do centro da cidade vão receber as novas tendências da gastronomia de rua. A “Camionete” e as suas conhecidas sandes de porco estaciona na Praceta Cupertino de Miranda. Já na Praça 9 de Abril, provam-se os sabores da Madeira e o famoso Bolo do Caco na “Da Ilha”. A sobremesa fica a cargo da “Luppi”, na Praça D. Maria II.

O Mercado Artesanal estará instalado na Praça D. Maria II, às sextas, sábados e domingos, das 10h00 às 21h00, com muitas sugestões.