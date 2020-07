Famalicão: Anima-te com selo “Clean & Safe”

O Turismo de Portugal e a Inspeção Geral das Atividades Culturais atribuiu o selo “Clean & Safe” ao recinto dos espetáculos do Anima-te, programa de Verão promovido pela Câmara Municipal durante os meses de julho, agosto e setembro.

O selo “Clean & Safe” distingue as atividades que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19, reforçando a confiança do espetador.

Depois da primeira semana de eventos, o Anima-te traz esta quarta-feira, 8 de julho, o Cinema Paraíso, com “Variações”, de João Maia. Entretanto, o fim-de-semana de 10, 11 e 12 de julho será de muita música.

Para o dia 10 está agendado o primeiro concerto do Devesa Sunset, com Noiserv.

A música dos Sons do Minho anima o sábado, 11 de junho, e no dia 12, domingo, o programa apresenta Nuno Campos Quarteto, concerto inserido no Ciclo Porta-Jazz promovido pela Associação O Eixo do Jazz.

Estão, também, a decorrer as aulas de desporto ao ar livre do programa Move-te no Parque da Devesa e nas freguesias. Há ainda o Mercado Artesanal, na Praça D. Maria II, e os espaços de Street Food.

Os espetáculos do programa Anima-te estão condicionados à observância das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde devido à pandemia da covid-19.

A entrada para todos os espetáculos só é permitida mediante a apresentação de bilhete. Os ingressos são gratuitos e podem ser levantados, no local do evento (Parque da Devesa), no período das 3 horas que antecede o espetáculo e uma pessoa poderá levantar até 6 ingressos.

Mais informações sobre o Anima-te em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao