Famalicão: Anima-te com roteiros turísticos

Além da música, teatro e desporto, o Anima-te tem também roteiros turísticos, focados na descoberta de Famalicão. São propostos passeios, a realizar até 30 de agosto, com um máximo de 20 participantes por roteiro.

Uma das propostas é uma viagem comentada pelos parques e jardins da cidade, para observar flores, arbustos, árvores, mas também a arte pública.

Há também uma proposta turística pela arquitetura mais marcante, com um passeio comentado pelas ruas da cidade, com destaque para o edificado e para os elementos arquitetónicos que marcam a paisagem construída de Famalicão. Será analisada a história dos edifícios e a sua relação na construção da cidade e na vida económica, social e política de Famalicão.

Há também um roteiro pela arte urbana, com paragem junto a paredes e murais com representações artísticas muito caraterísticas.

A Casa-Museu de Camilo Castelo Branco lança, também, um convite para participar no percurso pedestre de exploração dos sítios e espaços da vida de Camilo Castelo Branco.

Numa vertente mais ecológica, os famalicenses vão ter oportunidade de observar a variedade de aves que passam pela paisagem protegida das Pateiras, em Fradelos, e percorrer trilhos ribeirinhos à volta do projeto “Os nossos Rios”.

A inscrição nos roteiros deve ser feita com 48 horas de antecedência e deverá ser efetuada através do email [email protected] ou do telefone 252 317 474, indicando o dia e a hora pretendidos, nome e contacto telefónico.

Os roteiros têm a duração de uma hora e podem ter no mínimo 5 participantes e o máximo 20.

Horários e mais informações sobre os roteiros inseridos no programa Anima-te, em www.famalicao.pt