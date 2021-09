Famalicão: Ana Maria Mendes distinguida com o prémio Global Teacher Award 2021

A professora Ana Maria Mendes, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, foi distinguida com o prémio Global Teacher Award 2021.

Esta professora de Educação Moral e Religiosa Católica já tinha recebido uma menção honrosa em 2020, mas dessa vez no Global Teacher Prize Portugal, também pelos seus esforços no contexto da sustentabilidade social. A sua metodologia de trabalho é centrada nos alunos, no respeito pelos seus ritmos de aprendizagem e potenciando as suas capacidades.

Ana Maria Mendes dá aulas a mais de 200 alunos do 5.º ao 9.º anos, incluindo alunos com necessidade educativas especiais, a quem dá aulas de educação ambiental.