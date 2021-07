Famalicão: Ana Laíns e Sara Vidal chegam ao palco do Anima-te

Ana Laíns e Sara Vidal vão atuar no próximo domingo, dia 11 de julho, no Parque da Devesa, no palco Anima-te. As duas cantoras trazem a Famalicão a música tradicional e folk portuguesa.

Ana Laís dedica-se ao fado e à música tradicional portuguesa desde 199. Durante a sua carreira, a artista lançou os álbuns “Sentidos”, “Quatro Caminhos” e “Portucalis”. Quando Ana Laís completou 20 anos de carreira, lançou um livro-disco que aborda a promoção da língua e cultura tradicional portuguesa realizada pela artista.

Antes do concerto de Ana Laís, Sara Vidal atua no Parque da Devesa. A cantora e multi-instrumentista de música tradicional e folk portuguesa iniciou a sua carreira em 2005. A artista lançou o seu primeiro disco “Matriz” em 2020, assinalando 15 anos do seu percurso dedicado às sonoridades do mundo.

Os bilhetes para os espetáculos são gratuitos e podem ser levantados no Parque da Devesa no período das duas horas que antecede os eventos. Cada pessoa pode levantar até seis ingressos e o espaço do evento está limitado e preparado para receber cerca de 882 participantes.