Famalicão: Ampliação do cemitério de Castelões é resultado de «um bom trabalho de equipa» elogia Francisco Sá

A cerimónia da bênção das obras de ampliação do cemitério de Castelões decorreu na manhã deste domingo, na presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e do autarca local, Francisco Sá

As obras, com um custo superior a 90 mil euros, sendo que o apoio municipal foi de 86.900 mil euros, contemplaram, para além da ampliação, diversos melhoramentos como a criação de acessos, construção de wc’s e de muros de suporte, gradeamentos e pinturas. O resultado «é um bom trabalho de equipa», registou o presidente da Junta de Freguesia.

Francisco Sá também deu nota «da grande necessidade desta intervenção» que, do seu ponto de vista, «faz com que este espaço reúna agora todas as condições para que nos possamos despedir dos nossos entes queridos com dignidade, proporcionando mais conforto a todas as famílias num momento tão importante como este», agradecendo o apoio da autarquia, como também do proprietário do terreno cedido para o alargamento do cemitério.

Paulo Cunha reiterou a dignidade e qualidade dos espaços cemiteriais como uma das preocupações da Câmara Municipal que, em conjunto com as Juntas de Freguesia, tem concretizado «um assinalável investimento» nos vários cemitérios do concelho. «Fazemo-lo porque queremos criar as melhores condições para que este último momento possa ser cumprido com o cuidado e rigor devidos, mas também para que aqueles que cá fiquem honrem a memória dos que partem com todas as condições».

Finalizada esta obra, a autarquia local pretende agora reabilitar a parte antiga do cemitério para «encerrar este projeto de forma completa e mais harmoniosa em termos arquitetónicos».

Sobre este e outros anseios, Paulo Cunha assegurou que «a continuidade do espírito de colaboração e de entreajuda e o compromisso a favor da comunidade é o caminho certo para que esta e muitas outras realizações possam acontecer em Castelões».