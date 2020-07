Famalicão: AML assina protocolo com Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Foi formalizada, esta terça-feira, a parceria entre a Associação de Moradores das Lameiras e o Instituto Superior de Serviço Social do Porto.

Ao abrigo deste protocolo, a AML vai acolher jovens e adultos que se encontram em fase de estágio decorrente dos seus percursos académicos.

O protocolo foi assinado por Jorge Faria, presidente da direção da AML, e Idalina Machado, representante do ISSS do Porto que, sobre a parceria, assinalou que a associação famalicense «é uma instituição de referência para todos os alunos que integram formações na área social».

Jorge Faria evocou «o orgulho que é saber que a AML é uma instituição de referência, com boas práticas e que muitos alunos querem aprender connosco».