Famalicão: Amigos do Pedal criam BTT Aventura Race

A Associação Amigos do Pedal anunciou, esta sexta-feira, uma nova prova para o mês de novembro.

Trata-se da BTT Aventura Race, prova em linha, que se vai disputar junto à Escola Nuno Simões, na avenida Centenário, em Calendário.

Paulo Machado Ruivo, presidente dos Amigos do Pedal, assinala que a prova vai decorrer com «todas as regras necessárias de distanciamento, com partida fracionada e cumprindo com as regras básicas de saúde. Em segurança, voltamos à competição, ao desporto e a fazer funcionar uma economia que está completamente parada e que precisa, também, de se reinventar».

Confirmada está, para 5 de outubro, a realização do Duatlo de Famalicão, prova «pensada em conjunto com a Federação de Triatlo e respondendo a todas as normas que permitam aos amantes do BTT voltar à competição em segurança». Por isso, o duatlo exigirá um longo e exigente planeamento e a adaptação do espaço da Devesa, na zona de partida/chegada e de transição.

Recorde-se que em virtude da pandemia covid-19 foram canceladas as 24H BTT e o Triatlo de Famalicão.

As inscrições para as duas provas vão estar disponíveis nos próximos dias. «Espero que todos voltem para desfrutar do que tanto prazer nos dá: andar de bicicleta e partilhar esta paixão», assinala Paulo Machado Ruivo.