Depois do Duatlo de Famalicão, em julho passado, os Amigos do Pedal continuam com a sua agenda de realizações desportivas e a próxima são as 3 Horas Noturnas BTT.

A prova terá como palco a freguesia do Louro e está marcada para as 18 horas do dia 6 de novembro. O percurso tem 8 kms por bosques e quintas privadas.

Informações e inscrições em www.3horasbttfamalicao.com