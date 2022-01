Famalicão: AMCO recebe Prémio Cinco Estrelas

A AMCO – Intermediários de Crédito recebeu o Prémio Cinco Estrelas.

A escolha foi do consumidor que avaliou a AMCO de acordo com as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra / contratação de um produto ou serviço: Satisfação pela experimentação, relação Preço – qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação.

A AMCO, que tem como missão apresentar as melhores soluções de financiamento, alcançou uma avaliação que a permitiu tornar-se na única marca de Vila Nova de Famalicão a ser distinguida pelo Prémio Cinco Estrelas.