Famalicão: Ambulância em marcha de urgência tem acidente no centro da cidade

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Famalicense, que seguia em marcha de urgência para um serviço, acabou por ficar a poucos metros do quartel, na sequência de uma colisão com uma outra viatura, no centro da cidade.

O acidente deu-se pouco depois das 18h30 deste domingo. A ambulância seguia na Avenida Marechal Humberto Delgado, sentido norte-sul, e foi travada por um condutor que não terá respeitado a sinalização e, sem que nada fizesse prever, mudou de faixa e provocou a colisão.

Rapidamente a equipa da ambulância acidentada comunicou o sucedido e uma outra foi enviada para a urgência.

Não há registo de feridos, a PSP tomou conta da ocorrência.