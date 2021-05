Famalicão: AM Lameiras comemora 37 anos de atividade

No passado dia 25 de maio, a Associação de Moradores das Lameiras assinalou o 37º aniversário da sua fundação. Desde aquele dia de maio, corria o ano de 1984, a instituição encetou uma caminhada que a colocou, na atualidade, como uma instituição de referência em várias áreas, como a educação, a 3ª idade, a intervenção social com pessoas em situação de exclusão, na área da violência doméstica, e na área da formação.

No dia de aniversário Jorge Faria salientou que a comemoração não foi «como desejaríamos, tendo em conta a situação atual».

O presidente da direção referiu, também, que «neste período o mais importante é perceber que, uma vez mais, conseguimos reunir e saber que estão todos bem», finalizando a sua intervenção com os votos que «no próximo ano estejamos cá todos a celebrar, com abraços e proximidade, o 38º aniversário da AML, e voltaremos certamente a festejar no local onde sempre festejamos, no Edifício das Lameiras, o local onde “nasceu” a AML».