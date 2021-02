Famalicão: AM Lameiras com formação gratuita em Sistema Integrado de Emergências Médica

A Associação de Moradores das Lameiras inicia no mês de março uma ação de formação de Sistema Integrado de Emergências Médica (SIEM).

Financiada pelo POISE, a formação decorrerá duas vezes por semana em formato Elearning, com direito a subsídio de alimentação e certificado no final da ação. Mais informações ou inscrição, no link https://amlameiras.pt/3578.

A AML terá, até 2022, diversas ações de formação, nas mais variadas áreas, para oferecer à comunidade. Para inscrições ou informações deve consultar a página oficial da associação, https://amlameiras.pt/ .