Famalicão: Alunos de Ruivães e Castelões prosseguem estudos em Joane

Uma das alterações introduzidas na Carta Educativa, aprovada esta quinta-feira, em reunião de Câmara, diz respeito aos alunos que terminam o 1.º Ciclo de Ruivães e Castelões que transitam de Pedome para a Escola Padre Benjamim Salgado, em Joane.

Uma alteração que tem a ver com o fim dos contratos de associação que o Governo mantinha com as escolas de Riba de Ave. A EB de Pedome não consegue dar resposta à totalidade dos alunos desta zona e alguns já estão a prosseguir os estudos de 2.º e 3.º ciclos, em Joane. «A Carta Educativa vem tornar coerente esta situação», esclarece o vereador da Educação.

Tendo, ainda, em conta a sobrelotação das escolas de Joane e de Pedome, o município continua a defender uma escola pública, de ensino secundário, em Riba de Ave. Seria um polo da Escola de Pedome na vila ribadavense. Para continuar a pressionar o Governo, a Câmara inscreveu esse objetivo na Carta Educativa.

Recorde-se que esta Carta Educativa faz a «projeção escolar a cinco e a dez anos e a monitorização que isto exige ao longo do tempo», analisa Leonel Rocha.