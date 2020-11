Famalicão: Alunos de Educação Moral da Escola Camilo vencem prémio

Os alunos do 9º12 da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco venceram o Prémio Nacional eTwinning 2020, na categoria Alterações Climáticas, com o projeto “Local and global change Agents”.

Os alunos trabalharam com escolas nacionais e europeias consolidando e aplicando conhecimentos ligados com a Educação para a Sustentabilidade Global. “Ecologia e Valores” e “Ciências e Clube do Ambiente” foram alguns dos temas estudados.

Uma das conclusões do projeto é que um futuro mais sustentável depende da responsabilidade de cada um.

O Prémio Nacional de Apoio eTwinning, integrado na Direção-Geral de Educação e na rede portuguesa de embaixadores, foi anunciado no dia 2 de novembro e será entregue no dia 15 de dezembro, em cerimónia online.