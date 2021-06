Famalicão: Alunos da Júlio Brandão vencem concurso janelas floridas

Os alunos do 5º10 e 6º9 da EB 2,3 Júlio Brandão, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, participaram no concurso «Eco Janelas Floridas», no âmbito do projeto Eco-Escolas, e conseguiram o primeiro lugar no seu escalão.

O concurso é organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão através do Gabinete de Sensibilização Ambiental, da Divisão de Ambiente. Estas turmas, no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento colaboraram com o Clube Eco-escolas e aceitaram o desafio para embelezar os espaços exteriores da escola com materiais reutilizáveis.

Construíram um jardim vertical, a partir de garrafas PET que serviram para embelezar as janelas da escola. Para além deste material, também foram aproveitadas paletes de madeira usadas para fazer floreiras que foram colocadas em cada bloco.