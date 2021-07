Famalicão: Alunos da Escola D. Sancho I premiados no Programa Jovens Repórteres para o Ambiente

A reportagem escrita “A tua Máscara Usada pode ser Valorizada” realizada por Cátia Araújo, José Pedro Araújo e Juliana Silva, alunos do 12.º ano da escola, arrecadou o primeiro lugar, do segundo escalão, no Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) 2021. Gonçalo Oliveira, Inês Bernardino, João Pedro Granja, Luís Guimarães e Pedro Telmo Pires também receberam uma menção honrosa com o artigo “«Horta Biológica da D. Sancho» Vence Orçamento Participativo”, na mesma categoria e escalão.

O artigo que venceu o primeiro lugar encontra-se agora na competição internacional do referido programa, Young Reporters for the Environment International Competition, na categoria “Artigos 15-18 anos”. Nesta competição, também está a reportagem “How Can Traditional Watering Systems Help The Environment?”, na categoria “Colaboração Internacional”, desenvolvido por estudantes da D. Sancho I em parceria com a Secondary Vocational School Spasoje Raspopovic (Montenegro).

Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) é um programa internacional da Foundation for Environmental Education (FEE), desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), secção portuguesa da Foundation for Environmental Education (FEE). O programa visa contribuir para o treino do exercício de uma cidadania ativa e participativa, realçando a vertente do jornalismo. O concurso insere-se, por sua vez, no Programa JRA e pretende partilhar as melhores reportagens desenvolvidas pelos jovens portugueses.