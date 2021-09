Famalicão: Alunos da EB1 de Castelões podem levantar material escolar a partir de segunda-feira

A Junta de Freguesia de Castelões informa todos os encarregados de educação dos alunos da Escola EB1 da freguesia, que a partir do dia 13 de setembro, segunda-feira, podem levantar o material escolar na Papelaria Sumário, em Vermoim.

Trata-se de uma oferta da autarquia de Castelões, como forma de auxiliar os agregados familiares com as despesas decorrente do início de mais um ano letivo.

Entretanto, a Junta de Freguesia mandou proceder à limpeza e desinfeção de todas as salas de aula, bem como o exterior do edifício escolar. Os trabalhos, informa ainda a autarquia, esteve a cargo de uma empresa especializada.