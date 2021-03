Famalicão: Alunos da Didáxis lançam projeto de informática para idosos e o Grupo de Bombos

Alunos do 10.º ano de dois cursos profissionais da Didáxis de Riba de Ave vão implementar dois clubes comunitários que vão gerir dois projetos. O curso de Geriatria implementará “O Mundo Digital na Melhor Idade”, que pretende desenvolver na comunidade sénior a literacia digital; o projeto do curso de Restaurante/Bar vai “Dar vida à música”, que representa o renascer do Grupo de Bombos da Didáxis, que, outrora, muito contribuiu para a animação da comunidade local.

Estes clubes renascem depois do convite feito à Didáxis pela Associação de Psicologia da Universidade do Minho e pela Academia Gulbenkian do Conhecimento, que têm como parceiros a Comunidade Intermunicipal do Ave e do Cávado. Estes parceiros lançaram o projeto Clubes Comunitários, para fazer renascer alguns projetos. Além do enriquecimento pessoal e académicos dos alunos, estes clubes têm a vantagem de reforçar os laços que unem a escola à comunidade.

Em Riba de Ave, a organização e dinamização destes projetos têm a participação da psicóloga Natércia Neto, das professoras Helena Correia e Diana Ferreira e dos membros da comunidade envolvente.