Famalicão: Alunos da D. Sancho ouvem conselhos do Made In

Os alunos do 12º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Contabilidade e Técnico Comercial, da Escola D. Sancho I, assistiram, no dia 4 de novembro, a uma palestra subordinada ao tema “Empreendedorismo e Projetos Empreendedores”, proferida por Carlos Taveira, do Gabinete Made In da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Esta atividade teve como principal objetivo sensibilizar os alunos para a importância da criação e implementação de projetos criativos e inovadores, no âmbito da concretização da sua Prova de Aptidão Profissional (PAP).

O Made In é um Gabinete de Apoio ao Empreendedor que tem como missão estimular o empreendedorismo, atrair novos investimentos e fazer crescer a economia do município. Apoia também concursos, entre os quais se destaca “O Meu Projeto é Empreendedor” que tem como público-alvo os alunos finalistas dos cursos profissionais das escolas do concelho.

Os alunos constataram, também, quais as principais empresas do concelho com destaque a nível mundial e os seus contributos para a economia de Vila Nova de Famalicão; tiveram ainda a oportunidade de apresentar, de forma sucinta, os seus projetos da PAP, partilhar as suas ideias e escutar as sugestões de melhoria para os mesmos.

Segundo a organização do evento, esta palestra permitiu alargar conhecimentos e melhorar a atitude de cada um em futuros projetos empreendedores.