Famalicão: Alunos da D. Sancho I com segundo prémio internacional Jovens Repórteres para o Ambiente

Alunos da Escola Secundaria D. Sancho I, em parceria com a Secondary Vocational School Spasoje Raspopovic (Montenegro), arrecadaram o segundo prémio na competição internacional do programa Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) – Young Reporters for the Environment International Competition -, na categoria dos «Artigos 15-18 anos», variante «Colaboração Internacional».

«How Can Traditional Watering Systems Help The Environment?» é o nome da reportagem que mereceu a distinção. O artigo debruça-se sobre os esforços locais para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, com foco nos sistemas de rega tradicionais.

Os Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA) é um programa internacional da Foundation for Environmental Education (FEE), promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que pretende contribuir para o exercício de uma cidadania ativa e participativa, enfatizando a vertente do jornalismo ambiental.