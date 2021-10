Famalicão: Alunos da D. Sancho estiveram na Bulgária

A escola secundária Thomas Jefferson, em Sófia, Bulgária, foi a anfitriã, entre os dias 3 e 9 de outubro, da mobilidade incluída no projeto Erasmus+ “STEM – Students and Teachers Experience the Meaning of STEM”, que contou com a participação de alunos da Escola Secundária D. Sancho I. O encontro reuniu um conjunto de 16 alunos e 7 professores de Portugal, Lituânia, Estónia, Turquia e dos parceiros italianos presentes apenas online. O foco desta mobilidade, intitulada “Conserve water, conserve life!”, foi a resolução de problemas sobre a poluição da água.

Os alunos famalicenses apresentaram o seu trabalho sobre as medidas de preservação da água em Portugal, incluídas no Plano Nacional da Água e visitaram numa estação de tratamento de águas residuais búlgara, onde foi possível observar todas as etapas que levam à redução dos impactes ambientais que estas águas provocam.