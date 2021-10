Famalicão: Alunos da CIOR realizam estágios profissionais em vários países europeus

Dezoito alunos do 12.º ano da Escola Profissional CIOR, vão, no início da próxima semana, para Itália, Malta e Espanha, no âmbito do programa Erasmus+, para estágios profissionais em empresas/organizações parceiras do estabelecimento de ensino famalicense.

A saída acontece depois da escola ter celebrado o Erasmusdays, iniciativa europeia destinada a promover o Programa Erasmus+. Foram três dias de celebração, partilha de experiências e testemunhos, promoção e valorização dos benefícios que a Europa oferece através do programa Erasmus+.

Para José Paiva, diretor pedagógico da CIOR, o Erasmus+ e as respetivas mobilidades para vários países europeus são «oportunidades únicas para enriquecimento do percurso formativo dos alunos, em termos de aprendizagens, competências profissionais e pessoais, metodologias, processos de trabalho e cidadania europeia».

Este responsável considera, ainda, que estas dinâmicas e vivências são fundamentais para os projetos de vida dos alunos como pessoas e futuros profissionais de acordo com o perfil que a CIOR pretende para os seus alunos no final de cada ciclo formativo.

Seis alunos do curso de Mecatrónica Automóvel farão estágios em Vicenza, Itália; outros tantos, de Produção Metalomecânica, têm como destino a cidade de Málaga, Espanha. Os restantes, de Animação Socio Cultural, vão para Malta.