Famalicão: Aluno da CIOR com o melhor projeto empreendedor na categoria Indústria

Henrique Pereira, que frequentou o curso de Eletrónica, Automação e Comando na Escola Profissional CIOR, foi o vencedor, na categoria indústria, do concurso “O meu projeto é empreendedor”.

O aluno apresentou o projeto concebido no âmbito da sua prova de aptidão profissional: Sistema de Gestão, Controlo e Automação de Recursos Elétricos no edifício da Escola Profissional CIOR.

Recorde-se que a sessão solene e cerimónia de entrega de prémios teve lugar na Casa do Território, na tarde da passada sexta-feira.

Henrique Pereira explica que o projeto contribui para uma utilização, monitorização e gestão eficientes da energia nas instalações e equipamentos da Escola nos domínios da iluminação, funcionamento, ar condicionado, sistema de vídeo vigilância e intrusão. Ou seja, através de um controlador central, composto por um minicomputador e um sistema operativo específico para o efeito, é assegurada toda a gestão, controlo e comunicação entre os inúmeros dispositivos elétricos.

De forma simples, flexível, acessível, mas robusta, o projeto contribui para reduzir consumos com ganhos económicos e ambientais em linha com processos de descarbonização, conforme referiu Henrique Pereira para quem, para além do valor dos 500 euros recebidos, vê no prémio um «reconhecimento e estímulo, mas também um desafio para continuar a inovar e a empreender».

É de referir que a CIOR teve também o projeto” Mesa de Vácuo”, do aluno Rúben Loureiro, do curso de Produção Metalomecânica, como um dos seis finalistas selecionados na mesma categoria.