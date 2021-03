Famalicão: Aluno da Camilo Castelo Branco vence prémio nacional

Álvaro Vieira de Castro, aluno do 9.4, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco foi distinguido nas Competições Nacionais de Ciência em Rede 2021, da responsabilidade da Universidade de Aveiro.

O aluno foi distinguido com o primeiro lugar na competição Equamate em Rede, prova nacional na qual participam alunos de todo país.

As Competições Nacionais de Ciência são constituídas por um conjunto de doze competições, nas áreas de matemática, biologia, geociências, física, química, português, inglês e literacia financeira, destinadas a jovens do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário.