Famalicão: Aluna do Agrupamento D. Sancho vence concurso “O meu projeto é empreendedor”

Vitória Gabrielly Catalde de Souza, aluna Curso Profissional de Técnico de Restaurante/ Bar do Agrupamento de Escolas S. Sancho I, venceu o concurso “O meu projeto é empreendedor”, no setor Agroalimentar, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O trabalho da aluna – “Elaboração de Sushi” -, desenvolvido no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, apresenta um processo de preparação e confeção de sushi, promovendo produtos da cultura japonesa, mas com a introdução de novos ingredientes no sentido de acompanhar as tendências do mercado gastronómico.

Este ano, devido às contingências provocadas pela pandemia de COVID-19, não houve apresentação pública destes projetos. A cerimónia de entrega do prémio está marcada para 25 de fevereiro.