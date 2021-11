Famalicão: Aluna da D. Sancho vence concurso com projeto Digitaliza-te

A aluna Bruna Freitas, do curso de Contabilidade do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, venceu o concurso “O meu projeto é empreendedor”, na categoria de “Comércio e Serviços” com o projeto “Digitaliza-te”.

O concurso “O meu projeto é empreendedor”, com entrega de prémios no dia 12 de novembro, na Casa do Território, visa reconhecer os melhores trabalhos realizados no âmbito das Provas de Aptidão Profissional dos alunos finalistas dos cursos profissionais.

A “Digitaliza-te”, de Bruna Freitas, é uma microempresa de comércio a retalho de unidades periféricas e programas informáticos e tem como produto a aplicação Digital+.

Esta aplicação tem o intuito de facilitar o processo de encomenda de produtos nos bares e permite maximizar o tempo dos utilizadores, extinguindo o tempo de espera gasto nas filas dos quiosques, bem como minimizar a pegada ecológica através da eliminação das senhas em papel e do cartão do aluno.

A aplicação permite selecionar o produto que se pretende adquirir, bloqueando aqueles que não se encontram em stock, e, posteriormente, gera um QR Code com o pedido que se realiza no telemóvel, onde será gerada uma senha online (QR Code) na aplicação. Desta forma, a comunidade escolar pode adquirir os produtos através de uma senha digital (QR Code); posteriormente, passam o telemóvel num leitor existente no bar, permitindo aos assistentes operacionais, através de um monitor, ver o pedido e, consequentemente, entregar o produto de forma mais eficiente e sem haver o risco de já ter esgotado.

A aluna premiada, bastante satisfeita com este resultado, espera que os alunos possam brevemente vir a beneficiar desta aplicação e das múltiplas vantagens que ela encerra.

Na mostra, referente aos projetos do ano letivo 2020-2021, estiveram patentes nove trabalhos de ex-alunos da D. Sancho I, distribuídos pelas três categorias, o que, para o Agrupamento, «é extremamente elucidativo da qualidade dos projetos desenvolvidos».