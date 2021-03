Famalicão: Aluna da Camilo vence prémio nacional de poesia

A aluna Joana Rita Pinheiro, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, conquistou o 1.º prémio relativo à 12.ª edição do concurso “Faça Lá Um Poema 2021”, promovido pelo Plano Nacional de Leitura e pelos CTT – Correios de Portugal.

Joana Rita Pinheiro, que frequenta o Curso de Artes Visuais, no 10ºano, concorreu com o poema “Alimento”.

Para a atribuição deste prémio, o júri salientou «a exímia capacidade em celebrar liricamente um hino à natureza com a forte componente ecológica que estabelece uma relação muito feliz entre o ser humano e a sua necessária condição telúrica.» https://youtu.be/D0zOPHEl2mA

A cerimónia dos prémios realizou-se online, com a participação dos poetas Ana Luísa Amaral e Luís Castro Mendes, dos elementos do júri Cristina Ovídio, Rita Taborda Duarte, Nuno Costa Santos, Raúl Moreira, diretor de Filatelia dos CTT, e Teresa Calçada, Comissária do Plano Nacional de Leitura 2027. (https://www.pnl2027.gov.pt/np4/diamundialdapoesia2021.html).