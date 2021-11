Famalicão: Aluna da An-Dança apurada para as finais do Youth America Grand Prix

Diana dos Santos, aluna da An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, participou nas semifinais do concurso internacional de dança clássica e contemporânea do mundo, a Youth America Grand Prix (YAGP). A competição decorreu entre os dias 12 e 14 de novembro, em Paris.

A aluna ficou no top 12 em solista, sendo apurada para as finais em abril 2022, em Nova Iorque. A direção da An-Dança considera o apuramento da sua atleta «um motivo de grande orgulho e reconhecimento, mais uma vez, do nível do trabalho desenvolvido até ao momento com todos os alunos». O Conservatório de Dança participou no concurso com mais seis alunas.