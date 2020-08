Famalicão: Alterações climáticas juntam jovens de vários países em campo de trabalho

Está a decorrer um Campo de Trabalho Internacional com a participação de 17 jovens de diversos países.

Por iniciativa da YUPI – Associação Juvenil de Famalicão e pela Associação de Deão, com apoio do IPDJ, as atividades de campo decorrem em Famalicão e Viana do Castelo.

Até 7 de setembro, os voluntários desenvolvem atividades no âmbito das alterações climáticas. Em Famalicão colaboram na preparação de um Centro Comunitário para a Transição; em Viana do Castelo removem espécies invasoras, criando melhores condições para a sobrevivência de espécies nativas. Em paralelo, os participantes envolvem-se em atividades lúdicas.