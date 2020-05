Vila Nova de Famalicão está em alerta amarelo devido às temperaturas elevadas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a persistência de valores elevados da temperatura máxima que pode chegar aos 35 graus.

É recomendado, por exemplo, o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, protetor solar, arejamento dos espaços, aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural, sendo desaconselhado a exposição das crianças ao sol.