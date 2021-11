Famalicão: Além Rio de Gavião inaugura sede

A Associação Cultural e Desportiva Além Rio de Gavião já tem uma nova sede, localizada na Rua Abade do Zamário. O novo espaço foi inaugurado, no sábado, dia 6 de novembro, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Recorde-se que a nova sede foi criada com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. A autarquia apoiou com o fornecimento e transporte em camião-grua de um contentor, que custou à Câmara Municipal o valor de 2.460 euros e atribuiu ainda um apoio financeiro no valor de 5 mil euros.

Na inauguração, que decorreu no sábado, o presidente da Câmara sublinhou a importância das associações para as comunidades onde estão inseridas. Razão pela qual, frisou Mário Passos, a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver «um trabalho de grande proximidade e cumplicidade com todo o movimento associativo».

O autarca garante que é uma aposta que «vamos continuar a fazer para que as nossas associações possam contribuir para o bem-estar dos nossos concidadãos. Da nossa parte vamos continuar a apoiar e manter-nos próximos das associações», referiu.

Visivelmente satisfeito, o presidente da Associação, Sérgio Cabral, disse que «esta nova sede permite-nos criar algumas atividades e dar algumas condições aos sócios que até agora não tínhamos, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade e às acessibilidades». O responsável assinalou ainda que se trata de «um espaço aberto ao público e à comunidade».

Para o presidente da Junta de freguesia, António Emídio, Gavião tem um tecido associativo muito forte e associações dinâmicas com muitas atividades. «Esta é uma associação que faz um trabalho excelente, que tem um caráter social muito importante», enalteceu.

Paralelamente à inauguração decorreu a Feira do Outono promovida pela associação de pais da Escola de Gavião.