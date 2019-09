Oitocentos bombeiros participaram este sábado na competição “Bombeiros de Elite” que decorreu na escadaria do santuário do Bom Jesus, em Braga. Ao longo do dia os soldados da paz subiram aquelas escadas carregados com cerca de 20kgs de material, como se estivessem a ser requisitados para um incêndio urbano.

O objetivo era percorrer o escadario no menor tempo possível. As corporações de bombeiros do concelho de Famalicão que participaram na competição conseguiram, em alguns dos escalões a concurso, chegar ao pódio.

Dos Bombeiros de Riba d’Ave a voluntária Daniela Vilela (na foto) conseguiu o primeiro posto no escalão sénior feminino é, por isso, a bombeira mais rápida do país. Já dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, foi Rafael Freitas quem levou a melhor ao alcançar o segundo posto na categoria sub25.