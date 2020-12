O resultado de uma campanha de angariação de bens alimentares, no Agrupamento de Escolas de Pedome, foi entregue à Humanitave.

Durante as últimas semanas do passado mês de novembro, o Agrupamento de Escolas, com a colaboração da comunidade educativa, procedeu à recolha de bens alimentares num ato solidário que teve forte adesão junto de todos.

Os bens recolhidos serão utilizados pela associação humanitária no seu trabalho assistencial junto daqueles que mais precisam.