Famalicão: Agrupamento de Escolas D. Maria II vence prémio nacional

As vencedoras do Prémio Nacional eTwinning 2020, na categoria do 3º Ciclo do Ensino Básico, são as professoras Lucinda Fernanda Cardoso, Ana Maria Cruz, do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, e Elisa Saraiva, do Agrupamento de Escolas D. Maria II, de Vila Nova de Famalicão, que colaboraram no projeto “Chemistry Behind Bread”.

Os vencedores do prémio nacional 2020, foram anunciados esta segunda-feira, pelo Serviço Nacional de Apoio eTwinning, integrado na Direção-Geral de Educação (DGE), e pela rede portuguesa de embaixadores.

O projeto vencedor já tinha recebido o Selo Nacional de Qualidade e foi considerado muito relevante segundo vários critérios avaliados: inovação pedagógica, integração curricular, colaboração entre escolas parceiras, utilização das tecnologias, resultados, impacto e documentação.

A entrega dos prémios será organizada pelo Serviço Nacional de Apoio eTwinning, integrado na DGE, e decorrerá online no dia 15 de dezembro.

O eTwinning é a maior comunidade de escolas da Europa, contando com mais de 770.000 professores inscritos. Este projeto tem como principal objetivo a criação de redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, com recurso às TIC, de forma a desenvolver o espírito de cidadania europeia.