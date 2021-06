Famalicão: Agrupamento de Escolas D. Maria II distribuiu diplomas

O Agrupamento de Escolas D. Maria II entregou os diplomas dos Quadros de Valor, Excelência e de Mérito Desportivo, aos alunos que frequentaram o ano letivo passado. As cerimónias, que decorreram nas escolas básicas D.Maria II e Conde de Arnoso, não tiveram sessão solene devido à situação pandémica.

A entrega aconteceu durante as aulas letivas, nas salas de aula, e contou com a presença da diretora do Agrupamento, do vereador da Educação e Conhecimento, Leonel Rocha, docentes e titulares de turma do ano transato, bem como de representantes das Juntas de Freguesia e Associações de Pais das escolas.

Foram entregues os prémios de valor, excelência ou de mérito aos alunos que se destacaram pelos excelentes resultados, pelas boas atitudes e comportamento, assim como pelas distintas provas prestadas nas várias modalidades desportivas.

Os alunos de mérito desportivo e os estudantes que terminaram o 9º ano receberam os diplomas na escola sede do agrupamento, em Gavião.