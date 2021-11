Famalicão: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco recebe parceiros europeus

No âmbito do projeto MARKA, de Erasmus +, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco recebeu um intercâmbio de escolas parceiras de Itália, Macedónia do Norte, Estónia e Chipre. Um evento que decorreu no dia 12, na Casa do Território e na Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

Manuela Araújo, do Parque da Devesa, e Carlos Teixeira, pelo Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, receberam os presentes, que foram envolvidos em atividades teóricas e práticas de capacitação na metodologia MARKA, e puderam explorar diversos materiais, para replicação nos respetivos territórios educativos. Foram momentos de partilha de saberes e experiências, que enriqueceram todos os presentes.

Estiveram também presentes Ricardo Ferreira, mentor do projeto MARKA, professores e duas docentes da Universidade do Porto (Louise Lima e Daniela Ferreira), responsáveis pela validação científica do trabalho que será criado e os membros da Equipa de Internacionalização de Projetos do AECCB.

Este projeto Erasmus+, fortemente inclusivo e marcado pela inovação educativa, visa internacionalizar boas-práticas educativas.

O projeto destaca-se pela interdisciplinaridade e por estabelecer parcerias com entidades locais que são marcos do património local, como o Parque da Devesa (biodiversidade local), a Fundação Cupertino de Miranda (Surrealismo) e Rede de Museus de Famalicão, destacando-se o Museu Bernardino Machado (Brasileiros torna-viagem).