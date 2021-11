Famalicão: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB) vai organizar um evento internacional, via online, no dia 3 de dezembro, para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O encontro surge no âmbito do projeto dos alunos com Necessidades Específicas do AECCB, + de N(v)ÓS.

O evento inicia-se às 10h00 com as boas-vindas pelo diretor do AECCB, Carlos Teixeira. Sofia Fernandes, vereadora da Família e de Saúde, vai também participar no encontro, tal como outros convidados. A sessão terá três momentos musicais que surgem de colaborações com turmas da Alemanha e da Sérvia.