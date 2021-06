O Agrupamento de Escolas de Ribeirão foi o vencedor da edição deste ano do Concurso das Cascatas Antoninas.

O tema do trabalho premiado foi a “Procissão a Santo António”. A edição deste ano contou com a participação de 15 instituições famalicenses que expuseram os seus trabalhos na Praça 9 de Abril, durante as Festas Antoninas que terminaram este domingo.